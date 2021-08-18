سیاسة

منتديات "الدردشة الجهادية"لانصار القاعدة: عودة طالبان "انتصار تأريخي"

معقل جديد لداعش بعد هزيمة الخلافة التي أعلنوها في العراق وسوريا
author_image آريان ابراهيم شوكت
منتديات "الدردشة الجهادية"لانصار القاعدة: عودة طالبان "انتصار تأريخي"
منتديات "الدردشة الجهادية"لانصار القاعدة: عودة طالبان "انتصار تأريخي"
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)-  في ولاية كونار الافغانية في الوديان النائية المكسوة بأشجار الصنوبر وفي منتديات "الدردشة الجهادية" على الإنترنت،ثمة ابتهاج لما يعتبره أنصار تنظيم القاعدة "انتصاراً تاريخياً" لحركة طالبان.

بحيث جاء الرحيل المهين للقوات نفسها، التي طردت في مرحلة ما كل من طالبان والقاعدة منذ 20 عاماً، بمثابة دفعة معنوية هائلة للجهاديين المناهضين للغرب في جميع أنحاء العالم.

وتُعد أماكن الاختباء المحتملة التي يتم فتحها الآن في مناطق غير خاضعة للحكم في البلاد جائزة مغرية، خاصة بالنسبة لمقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، الذين يتطلعون إلى إيجاد معقل جديد لهم بعد هزيمة الخلافة التي أعلنوها بأنفسهم في العراق وسوريا.

وقد حذر كبار الضباط والسياسيون الغربيون من أن عودة تنظيم القاعدة بقوة إلى أفغانستان شيء حتمي. كما نبه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حديثه بعد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، إلى ضرورة اتحاد الدول الغربية لمنع تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية الدولية مجدداً .

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى "استخدام جميع الوسائل المتوفرة لقمع التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان".

 

 

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