للباحثين عن فرص.. حكومة اقليم كوردستان تُصدر "دليل الاستثمار"

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة اقليم كوردستان "دليل الاستثمار"، في سبيل تأمين المعلومات للراغبين في البحث عن فرص الاستثمار في اقليم كوردستان، وذلك ضمن إطار برنامج الحكومة الذي يقضي بتنويع مصادر الدخل وزيادة الخدمات وإتاحة المزيد من فرص العمل لمواطني الاقليم.

وقال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في مقدمة "الدليل" "يتوجه الاستثمار في اقليم كوردستان بـرؤية واسـتراتيجية جديدة لتكون في خدمة المـواطن والمسـتثمرين على حـد ســـواء حـيث ان هذه المرحلة تتطلـب التفـكير في تطـلعــات جديدة، نعمل جميعا لدعم وتهيئة الفرص الاستثمارية، يتطـلع المسـتثمرون إلى أســواق جديــدة ومن حقــهم ان يتزودوا بالمعلومات المستفيضة، هل هناك فرصة وهل يمكنني الوصول الى هذه الفرصة؟".

وتابع " أنا اؤكــد على الإجـابــة بنعـم على هذيـن الســـؤالين لان كوردستان تتمتع بمستويات عالية من الأمــن والاســتقرار وتوفر القوى العاملة الماهرة وتكــاليف التشغيل المنخفضـة ووجود المواد الاولية الطبيعية والاسواق الواسعة والكبيرة مما يجعلها موقعا جذابا بشكل متزايد للشركات التي تتطلع الى الاستفادة من السوق لحوالي 40 مليون نسمة في العراق، بمساحة أوسع من الاقليم".

وقال رئيس هيئة استثمار كوردستان محمد شكري ملا بير ان "هيئة الاستثمار وبدعم من الاستاذ مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان والتوصيات والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج الاصلاح، بدأت نقلة نوعية مهمة ومعاصرة لتهيئة العمل للقطاع الخاص وتوسيع الاستثمار، اليوم يشهد المستثمر في اقليم كوردستان وجود الفرص المتساوية والعادلة بشكل مستمر للمشاركة في توسيع اقتصاد الاقليم وتنويع مصادر الدخل لكي يتمكن المستثمرون المحليون والاجانب من المشاركة الفعالة في انعاش مختلف القطاعات الاستثمارية".

واكد ملا بير ان هيئة الاستثمار ومنذ إعلان الكابينة الحكومية التاسعة بدأت بإجراء تغييرات نوعية وتهيئة الفرص العادلة لكافة المستثمرين وتقليل الروتين وتسهيل تخصيص الأراضي وتزويدها بالخدمات وتحسين البنى التحتية وأيضا من خلال الإعفاءات الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية.

يمكنكم الإطلاع على الدليل من خلال ضغط الرابط أدناه:

دليل الاستثمار