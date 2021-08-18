المقياس الذكي محك للاستغناء عن عمل المولدات الاهلية في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- منذ تولي الكابنة التاسعة في حكومة اقليم كوردستان, ادارة شؤون حكومة الاقليم, ولغرض خدمة المواطنين أكثرفي قطاع الكهرباء, من خلال الاستغناء عن كهرباء المولدات الاهلية, وتوفير الكهرباء الوطني بشكل مستمر للمواطنين, من خلال السيطرة على التجاوزات,

وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية, في الشبكة الوطنية للكهرباء, باشرت وزارة الكهرباء بالعمل باستخدام المقياس الذكي, في عموم اقليم كوردستان في الشهر الرابع من السنة الحالية, وتم ربط 800 الف مقياس ذكي لدور المواطنين, في مناطق متفرقة من الاقليم, مع ملاحظة استمرار قيام المواطنين بالافراط, والاستخدام الغير طبيعي للطاقة الكهربائية أكثر من الحاجة.

المتحدث باسم وزارة كهرباء الاقليم أوميد أحمد, ابلغ كوردستان24 قائلا " تيقنا في الوزارة ان 55 ألف خط كهربائي للمشتركين في الاقليم لجؤوا الى استخدام الكهرباء بنسبة اكثر, من 40 امبير مما يؤكد لنا مدى الهدر الموجود في استخدام الطاقة الكهربائية, اكثر من اللازم في الاقليم"

ومن جانب آخر قال عضو اللجنة العليا لاستخدام وشد المقياس الذكي في وزارة كهرباء, الاقليم المهندس على اسماعيل لكوردستان24 " ان نسبة الهدر في الطاقة الكهربائية, في السابق كانت 45% بينما بلغت الان, بعد ربط واستخدام المقياس الذكي 38% مع هذا, هنالك حالة استخدام غير طبيعي, وهدر واضح في استهلاك الطاقة الكهربائية"

جدير بالذكر, انه من بين مليون و 600 الف مشترك للكهرباء تم ربط 800 الف مقياس ذكي للمواطنين والعمل مستمر لاتمام البقية بحلول نهاية السنة الحالية .