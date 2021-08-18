أربيل: افتتاح مركز لتطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة

أربيل (كوردستان 24)- في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان, تم تخصيص مركز صحي, لتطعيم ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة, لتلقي جرعات لقاح كورونا.

وفي هذا الصدد, قال المدير العام لصحة مدينة اربيل, الدكتور دلوفان محمد في لقاء صحفي, " اليوم قمنا بافتتاح مركز صحي خاص لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في اربيل, لغرض مساعدتهم اكثر في تلقي العلاج.

واضاف مدير صحة اربيل" لحسن الحظ, بدا الاقبال على التطعيم ضد كورونا, من قبل المواطنين يزداد يوما بعد يوم, وهذا هو السبيل الوحيد والاكثر فعالية للوقاية, من كورونا لذا بادرنا بزيادة المراكز الصحية, التي تقوم بتلقيح المواطنين ضد كوفيد 19 " .

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة في حكومة الاقليم إن انتشار فيروس كورونا المستجد (کوفید-١٩) يشكل امراً خطيراً على صحة المواطنين، لذا تؤكد حكومة إقليم كوردستان دائما حرصها على عرض أحدث المعلومات والمستجدات إزاء ذلك المرض وتوفير اللقاح ضد المرض للمواطنين ومتابعة الوضع عن كثب واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة مرض كورونا.