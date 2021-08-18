قائد اركان الدفاع البريطاني: ربما كانت طالبان هذه مختلفة عن طالبان التسعينيات

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد أركان الدفاع البريطاني نيك كارتر، اليوم الأربعاء،18 آب (أغسطس) 2021 إنه ينبغي أن يعطي العالم حركة طالبان متسعاً لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، وربما يكتشف بعدها أن المقاتلين الذين تعامل معهم طيلة عقود على أنهم متشددون قد أصبحوا أكثر عقلانية.

وقال مسؤول من طالبان، اليوم، إن قادة الحركة سيُظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما حدث خلال العشرين عاماً الماضية، حين كان معظم قادتها متخفين لا يظهرون في العلن. وأضاف قائد أركان الدفاع البريطاني نيك كارتر إنه على اتصال مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، مضيفاً أن كرزاي يجتمع مع طالبان اليوم.

وتابع كارتر، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: «علينا أن نتحلى بالصبر، وأن نمسك أعصابنا وأن نمنحهم فرصة لتشكيل حكومة وأن نعطيهم متسعاً لإظهار إمكاناتهم... ربما كانت طالبان هذه مختلفة عن طالبان التسعينيات التي يتذكرها الناس.

ومضى قائلاً: «ربما نفاجأ إن أعطيناهم مساحة أن طالبان هذه أكثر عقلانية، لكن ما يجب علينا أن نتذكره جيداً أنها ليست منظمة متجانسة.. طالبان مجموعة من شخصيات قبلية متباينة جاءت من كل أطياف الريف الأفغاني.

وتابع: «ربما كانت هذه طالبان الأكثر تعقلاً.. إنها أقل قمعية. وإذا نظرنا للطريقة التي تحكم بها كابول في الوقت الراهن، فسنجد مؤشرات على أنها أكثر عقلانية. غير أن بعض قدامى المحاربين البريطانيين يساورهم الشك.

وقال تشارلي هربرت، الذي كان ضابطاً برتبة ميجور جنرال في الجيش البريطاني وخدم في أفغانستان وعمل أيضاً مستشاراً كبيراً لحلف شمال الأطلسي (ناتو): «يجب ألا ينخدع الناس بهذه الكلمات المعسولة.

وأضاف: «طالبان تحتاج اعترافاً دولياً. لقد انتزعت السلطة بالقوة، وهي الآن تطمح بشدة لاعتراف دولي، اعتراف من الصين ومن روسيا ومن الغرب، هي بحاجة لذلك. لهذا ستستخدم بالطبع هذه الكلمات العذبة عن إتاحة فرص مساوية للنساء.

ويوضح هربرت أنه ما من دليل يظهر أن طالبان أصبحت أكثر اعتدالاً. وأضاف «إنهم ينتظرون، يتحينون الفرصة إلى أن نخرج من كابول ثم تبدأ إراقة الدم حين لا يكون هناك صحفيون ولا هيئات دولية ترى ذلك.