تعميم من وزارة مالية الاقليم الى كافة وزارات الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- وجهت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان كتابا رسميا الى كافة الوزارات والدوائر الحكومية في حكومة اقليم كوردستان لغرض تهيئة واعداد جداول الحسابات الختامية لعام 2020 لكافة المصروفات في جميع الوزرات والدوائر.

وحسب المرسوم الرسمي المرقم (1359) الصادر بتأريخ 24-2-2021 فقد ناشدت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان جميع الوزارات والدوائر المعنية بضرورة مراجعة كافة الحسابات الختامية في اقصى مدة وتهيئة جداول خاصة بكامل المصروفات المالية وارسال هذه الجداول الحسابية باسرع وقت ممكن الى وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان.

كما اكدت وزارة مالية الاقليم في كتابها على ضرورة انجاز التعليمات في اقصى مدة وبعكس ذلك يتم قطع كافة التمويلات و المصروفات المالية عن الوزارة او الدائرة والجهة المقصرة.

وتعمل الكابنة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان على بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر لاقليم كوردستان، ليحقق مزيداً من الرفاهية للمواطنين جميعاً. وتلتزم الحكومة بتشجيع فرص الاستثمار والانتعاش في جميع أنحاء كوردستان. من خلال السيطرة على الموارد المالية في الإقليم وخفض الديون.