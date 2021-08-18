اقتصاد

تعميم من وزارة مالية الاقليم الى كافة وزارات الحكومة

تهيئة الحسابات الختامية لعام 2020
author_image آريان ابراهيم شوكت
تعميم من وزارة مالية الاقليم الى كافة وزارات الحكومة
تعميم من وزارة مالية الاقليم الى كافة وزارات الحكومة
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجهت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان كتابا رسميا الى كافة الوزارات والدوائر الحكومية في حكومة اقليم كوردستان لغرض تهيئة واعداد جداول الحسابات الختامية لعام 2020 لكافة المصروفات في جميع الوزرات والدوائر.

وحسب المرسوم الرسمي المرقم (1359) الصادر بتأريخ 24-2-2021  فقد ناشدت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان جميع الوزارات والدوائر المعنية بضرورة مراجعة كافة الحسابات الختامية في اقصى مدة وتهيئة جداول خاصة بكامل المصروفات المالية وارسال هذه الجداول الحسابية باسرع وقت ممكن الى وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان.

كما اكدت وزارة مالية الاقليم في كتابها على ضرورة انجاز التعليمات في اقصى مدة وبعكس ذلك يتم قطع كافة التمويلات و المصروفات المالية عن الوزارة او الدائرة والجهة المقصرة.

وتعمل الكابنة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان على بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر لاقليم كوردستان، ليحقق مزيداً من الرفاهية للمواطنين جميعاً. وتلتزم الحكومة بتشجيع فرص الاستثمار والانتعاش في جميع أنحاء كوردستان. من خلال السيطرة على الموارد المالية في الإقليم وخفض الديون.

تعميم من وزارة مالية الاقليم الى كافة وزارات الحكومة
تعميم من وزارة مالية الاقليم الى كافة وزارات الحكومة

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف