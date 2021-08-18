اقتصاد

بغداد تبحث تسهيل منح القروض لبناء مجمعات سكنية للكوادر التدريسية والتعليمية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
العراق العراق مجمعات سكنية

أربيل (كوردستان 24)- بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، آلية تقديم التسهيلات المصرفية لمنح القروض من دون فائدة أو فائدة مُخفّضة.

وبحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء فإن "ذلك يأتي انطلاقاً من توجُّه الحكومة العراقية لدعم القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

وشدد الغزي خلال ترؤسه الاجتماع الخاص ببحث جدول أعمال اللجنة المعنية بمنح القروض الخاصة بمبادرة البنك المركزي، على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام، تنفيذ المشاريع السياحية والترفيهية، ولا سيما في المحافظات التي تشهد استقطاب الزائرين وبالأخص التي تشهد سياحة دينية وأثرية، ودعم القطاع الخاص من قبل المصارف الحكومية، من خلال منح القروض لغاية (100) مليون دينار، بحسب الضوابط والتعليمات التي أعلن عنها البنك المركزي.

وأكد الأمين العام، على ضرورة دعم القطاع التعليمي، من خلال منح القروض الخاصة ببناء المجمعات السكنية عن طريق الاستثمار، بمنح الملاكات التدريسية والتعليمية في المحافظات التي أقدمت على توزيع قطع الأراضي السكنية، الأمر الذي سيسهم في إنشاء مدن حديثة ومتطورة تتوفر فيها جميع الخدمات.

ووجّه بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يضم في عضويته، ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، والمصارف الحكومية، لوضع الضوابط والآليات التي تسهم في تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح القروض إلى المواطنين.

 

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