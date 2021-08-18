صحة وبیئة

كوردستان.. ارتفاع بوفيات كورونا وتراجع بالإصابات في آخر 24 ساعة

خلال يوم واحد فقط، توفي 21 شخصاً ما يرفع العدد الكلي للوفيات لغاية الآن إلى 5119 حالة.
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كورونا وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأربعاء عن ارتفاع طفيف في عدد الوفيات مقابل تراجع بسيط في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في آخر 24 ساعة 1938 إصابة مؤكدة بالوباء ليرتفع الإجمالي إلى 273 ألفاً و311 إصابة.

وخلال يوم واحد فقط، توفي 21 شخصاً ما يرفع العدد الكلي للوفيات لغاية الآن إلى 5119 حالة.

وتعافى في الساعات الأربع والعشرين الماضية 1987 شخصاً.

 

 

 

موضوعات ذات صلة
العالم

هونغ كونغ تصنف تهريب الحيوانات البرية "جرائم منظمة"
  7 دقائق
العراق

بغداد تبحث تسهيل منح القروض لبناء مجمعات سكنية للكوادر التدريسية والتعليمية
  1 ساعات
العراق

"الأمن الوطني" يجتمع لبحث أوضاع سنجار ويدين "الأعمال العسكرية الأحادية"
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف