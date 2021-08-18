كوردستان.. ارتفاع بوفيات كورونا وتراجع بالإصابات في آخر 24 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأربعاء عن ارتفاع طفيف في عدد الوفيات مقابل تراجع بسيط في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في آخر 24 ساعة 1938 إصابة مؤكدة بالوباء ليرتفع الإجمالي إلى 273 ألفاً و311 إصابة.

وخلال يوم واحد فقط، توفي 21 شخصاً ما يرفع العدد الكلي للوفيات لغاية الآن إلى 5119 حالة.

وتعافى في الساعات الأربع والعشرين الماضية 1987 شخصاً.