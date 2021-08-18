صحة وبیئة

هونغ كونغ تصنف تهريب الحيوانات البرية "جرائم منظمة"

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العالم هونغ كونغ حيوانات برية

أربيل (كوردستان 24)- صادقت هونغ كونغ الأربعاء على تعديل قانوني تم بموجبه تصنيف تهريب الحيوانات البرية كـ"جريمة منظمة".

وتُعتبَر المستعمرة البريطانية السابقة مركزاً للتجارة الدولية بأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض كالفيلة ووحيد القرن وآكل النمل الحرشفي.

وأضاف النواب مادة تتعلق بتهريب الحيوانات البرية إلى القانون الذي يتناول الجرائم المنظمة والخطيرة كالاتجار بالمخدرات والبشر.

ويهدف القانون أصلاً إلى محاربة الجريمة المنظمة، ويستهدف خصوصاً مجموعات المافيا، ويمنح الشرطة صلاحيات تحقيق واسعة، ويلحظ عقوبات مغلظة على من تصدر أحكام إدانة في حقهم.

وبلغت مضبوطات جمارك هونغ كونغ في العامين الأخيرين أرقاماً قياسية، بينها ضبط 8,3 أطنان من قشور آكل النمل الحرشفي و2,1 طن من العاج، وفقاً لوثيقة رسمية.

ومن أبرز المضبوطات قرن عائد لأحد حيوانات وحيد القرن يزن 82,5 كيلوغراماً، ضُبط عام 2019 في المطار، لكنّ من النادر توقيف المستفيدين من هذه التجارة.

 

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