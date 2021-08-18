مجتمع

قوة أمنية تعتقل متهماً بحوزته مواد مخدرة في طوزخورماتو

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المتهم بحوزة قوات الأمن
المتهم بحوزة قوات الأمن
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية مساء الأربعاء اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة في عملية أمنية ببلدة طوزخورماتو المتنازع عليها شرق تكريت.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن القوات الأمنية اعتقلت المتهم "بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وضبطت بحوزة المتهم مواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، بحسب البيان.

وأشارت إلى أنه تم "تم تسليم المتهم مع المضبوطات الى شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

 

 

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