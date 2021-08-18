سیاسة

أردوغان: تركيا مستعدة للتوسط لإحلال السلام في إثيوبيا

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الشرق الاوسط اردوغان تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا مستعدة للعب دور وسيط من أجل إنهاء النزاع الدامي في إقليم تيغراي والإسهام في "وحدة" إثيوبيا.

وأشار إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الذي يزور أنقرة الأربعاء، إلى الأهمية التي توليها بلاده ل"سلام ووحدة" إثيوبيا.

وأضاف "نحن على استعداد لتقديم أي نوع من المساهمة في حل المشكلة، بما في ذلك الوساطة".

وتابع "في حال تدهور الوضع، ستتأثر كل دول المنطقة".

وأكد الزعيمان رغبتهما في توسيع التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين البلدين.

ويشهد إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا نزاعا بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما شنّ رئيس الوزراء أبيي أحمد عملية عسكرية على المتمردين.

وفرّ عشرات الآلاف من الأشخاص إلى السودان هربا من الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف ودفع 400 ألف شخص إلى تخوم المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

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