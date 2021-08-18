إسرائيل تشدد "قيود كورونا" مع ارتفاع سريع بالإصابات

أربيل (كوردستان 24)- دخلت قيود جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل حيز التنفيذ الأربعاء بعد تسجيل الدولة العبرية التي قادت حملة تلقيح طموحة أعلى معدل إصابات منذ كانون الثاني يناير.

وتشمل القيود الجديدة التي كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها الأحد، تقديم السكان الذين يرغبون في التوجه إلى أماكن بعينها شهادات تلقيح أو نتيجة اختبار سلبية للاختبار الصحي.

وتنطبق القيود الجديدة على مرتادي المطاعم والحانات والفعاليات الثقافية والرياضية وحمامات السباحة والمتاحف والمكتبات والمتنزهات الترفيهية والمؤسسات التعليمية.

وتشمل التدابير أيضا المصلين المتوجهين إلى المعابد والمساجد والكنائس حيث يتواجد أكثر من خمسين شخصا في نفس المكان.

وطالت القرارات الجديدة أيضا المحال والمراكز التجارية والصناعية، إذ سيتم فرض التباعد بواقع سبعة أمتار بين المتسوقين.

وحث رئيس الوزراء نفتالي بينت في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء المواطنين على تلقي اللقاح، محذرا من إغلاق محتمل قد يؤثر على الأعياد اليهودية الكبرى الشهر المقبل في حال الفشل في زيادة معدلات التطعيم.

وبحسب وزارة الصحة، حصل 58 في المئة من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 9,3 مليون نسمة على الجرعتين اللازمتين من لقاح فايزر/بيونتيك.