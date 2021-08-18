الولايات المتحدة تطلق حملة لتحصين مواطنيها بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق في الولايات المتحدة حملة لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لكوفيد-19، لجميع الأميركيين اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر.

وقالت السلطات الصحية إن الأمريكيين الذين أخذوا لقاحا من فايزر وموديرنا سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معزِّزة بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، وذلك اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر ونظرا إلى الانتشار الحاد للمتحورة دلتا في البلاد.

وسيكون أول المستفيدين من هذه الجرعة المعززة هم المتقاعدون في دور المسنين والمسنون الآخرون والعديد من العاملين الصحيين الذين كانوا أولى الفئات التي حصلت على اللقاح في الولايات المتحدة.

وبدأت حملات التلقيح في كانون الأول ديسمبر 2020 في الولايات المتحدة بعدما أجيز للقاحي فايزر وموديرنا بشكل طارئ بفارق أسبوع بينهما.

وتلقى قرابة 60 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أو ما يعادل أكثر من 198 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات.