"بلديات كوردستان" تناقش توصيات مجلس الوزراء بشأن ملف المياه

أربيل (كوردستان 24)- عقدت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان الأربعاء اجتماعاً ناقشت فيه وضع خطة إستراتيجية لحماية الثروة المائية وتحسين إدارة مياه الشرب في الإقليم.

وقالت وزارة البلديات في بيان إنه بناء على توصية الاجتماع الاستثنائي للجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الوزراء بخصوص ملف المياه، عقد اجتماع موسع آخر بحضور وزراء البلديات والسياحة والزراعة والموارد المائية والكهرباء ورئيس هيئة الاستثمار.

وحضر الاجتماع كذلك، محافظو أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة فضلاً عن مسؤولي إدارتي كرميان ورابرين وعدد من المستشارين العامين.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش مشروع الإدارة الإستراتيجية للمياه والمقدم من وزاراتي البلديات والسياحة والزراعة والموارد المائية.