سیاسة

واشنطن تعلق على القصف التركي الأخير في سنجار

وجوب احترام السيادة العراقية
author_image آريان ابراهيم شوكت
واشنطن تعلق على القصف التركي الأخير في سنجار
واشنطن تعلق على القصف التركي الأخير في سنجار
العراق

أربيل (كوردستان 24)- علقت وزارة الخارجية الأمريكية على القصف التركي الأخير لمنطقة في قضاء سنجار، داعية لـ"وجوب احترام السيادة العراقية".

وقال قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية: "علمنا بالتقارير الصحفية المتعلقة بالعمليات التركية في شمال العراق".

مضيفا: "نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بأن العمل العسكري في العراق يجب أن يحترم السيادة العراقية".

وتنفّذ أنقرة منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي عملية عسكرية لملاحقة عناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي يتخذ من الجبال المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها.

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