بيان للخارجية الأمريكية: بشأن وضع النساء في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- فى بيان للخارجية الأمريكية الذى شاركت فيه كل من ألبانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور والاتحاد الأوروبى وهندوراس وجواتيمالا ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا والنرويج وباراجواى والسنغال وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية :

" نشعر بقلق بالغ بشأن النساء والفتيات الأفغانيات وحقهن فى التعليم والعمل وحرية الحركة. وندعو من هم فى مواقع السلطة فى مختلف أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهن". وتابع البيان "تستحق النساء والفتيات الأفغانيات العيش فى أمن وأمان وكرامة، شأنهن شأن الشعب الأفغانى كله، وينبغى تجنب أى شكل من أشكال التمييز والانتهاكات.

إن المجتمع الدولى جاهز لمدهن بالمساعدات الإنسانية والدعم لضمان منحهن القدرة على إسماع أصواتهن". وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تضع في أولويتها أمن وأمان مواطنيها والأفراد الذين يحاولون الرحيل من أفغانستان. وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الأولوية الثانية لواشنطن في أفغانستان هو حفظ الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي،

مشيراً إلى أن " لا تفاعلات عدائية مع طالبان" حتى الآن وأن التواصل لا يزال مستمراً. وأكد أوستن على أن الأولوية الثالثة لواشنطن هي زيادة عدد الرحلات الجوية التي تنقل الأفراد.