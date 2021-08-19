بهمن كاك عبدالله لحزب العمال الكوردستاني: من شب على شيء شاب عليه

أربيل (كوردستان 24)- بخصوص زعزعة الامن والاستقرار في اقليم كوردستان, وتجاوزات واعتداءات حزب العمال الكوردستاني, وفي لقاء معه صرح عضو برلمان كوردستان, بهمن كاك عبدالله لكوردستان 24 انه, بات واضحا للكل ان حزب العمال الكوردستاني, يخدم الاجندات الخارجية وشغلهم الشاغل الان, هو فقط زعزعة الامن والاستقرار, داخل اقليم كوردستان وكل تصرفاتهم لاتنبيء بخير.

وأضاف كاك عبدالله, ان مقاتلي حزب العمال في الشريط الحدودي, بيننا وبين تركيا ينشطون على تسليم المناطق الحدودية الى تركيا, واظهار العداء الكامل لتجربة اقليم كوردستان, من خلال وضع المتفجرات والعبوات الناسفة لقوات البيشمركة, وهذه الظاهرة أصبحت سمة ثابتة عندهم, ( من شب على شىء شاب عليه). اياديهم ملطخة بدماء الابرياء من البيشمركة.

تصوروا قاموا باستشهاد مدير الاسايش, عندما كان الرجل كالمعتاد يذهب الى الدوام الرسمي اليومي, دون أي ارتباط له بعمل مسلح او نية سيئة لايقاع الايذاء, بمسلحي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة.

واكد بهمن كاك عبدالله, في الحقيقة ان مسلحي حزب العمال, لايطلقون النار على القوات التركية, ولايقومون بوضع المتفجرات والعبوات الناسفة, لهم بالعكس يقدمون كافة التسهيلات للقوات التركية, فقد قدموا التسهيلات لتسليم عفرين لتركيا, وبعد التسليم لم يطلقوا رصاصة واحدة على الجنود الاتراك. في غرب كوردستان لديهم مسافة 300 كيلومتر في الشريط الحدودي, المتآخم مع تركيا ولحد الان, لم يطلقوا طلقة واحدة باتجاه القوات التركية, والان يعملون بالضد, لعرقلة تطبيق اتفاقية سنجار بين اربيل وبغداد, وهم السبب الرئيسي في قصف سنجار من قبل الطائرات التركية.