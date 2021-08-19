صندوق النقد الدولي: افغانستان لن يكون بمقدورها الوصول الى مواردنا

أربيل (كوردستان 24)- على خلفية الضبابية المحيطة بشرعية السلطة الجديدة في افغانستان بعد أن سيطرت طالبان على العاصمة كابول.أعلن صندوق النقد الدولي أن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق،

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: " كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي". وأضاف: " يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بحكومة أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".

وأعلنت طالبان سيطرتها على معظم أرجاء البلاد الأحد الماضي، وقال ممثل المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم إن " الحرب في أفغانستان قد انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في المستقبل القريب".

وتصدرت أخبار انهيار الحكومة في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على كابول المواضيع الأكثر تداولًا عبرالصحف والمواقع الالكترونية والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، وشارك كثيرون صورًا ومقاطع فيديو لدخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة الأفغانية.