النفط يواصل الهبوط والعملة الخضراء ترتفع مع تراجع المعدن الاصفر

أربيل (كوردستان 24)- واصلت أسعار النفط الخام خسائرها اليوم، الخميس،19 آب (أغسطس) 2021 لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الطلب على الوقود وسط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم،

وارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة. ونزل خام برنت 85 سنتاً أو 1.3 بالمئة إلى 67.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل 1.2 بالمئة يوم أمس الأربعاء. وخسر الخام الأمريكي الغربي الوسيط 93 سنتاً أو 1.4 بالمئة إلى 64.53 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

أما اسعار الدولار في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اليوم استقرارا،حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار. وفي بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اغلقت هذا اليوم نتيجة العطلة التي أعلنت عنها الحكومة الخاصة بالعاشر من محرم.

ومن ناحية أخرى تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تعزيز الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن مسؤوليه كانوا على استعداد إلى حد كبير لبدء تسهيل مشتريات السندات هذا العام. ونزل الذهب الفوري 0.7 بالمئة إلى 1774.41 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، متجهًا إلى أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 9 أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1781.60 دولارا. وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر ، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.