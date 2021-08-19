منظمة الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا مازالت بعيدة

أربيل (كوردستان 24)- كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري اليوم الخميس 19 آب 2021، عن أن 142دولة أبلغت عن ظهور السلالة الجديدة من كورونا "المتحور دلتا" بما في ذلك ثلثي بلدان الإقليم.

وقال المسؤول في المنظمة الدولية، إن العالم مازال بعيدا عن نهاية جائحة فيروس كورونا، لاسيما مع ظهور متحورات للفيروس أبرزها "دلتا"، مشيرا إلى أن العدوى بالأخير تتسبب بمقدار ضعف العدوى التي تسببها السلالة الأصلية من الفيروس.

وبرهن "المنظري" على خطورة "متحور دلتا"، قائلا: "العدوى بدلتا تتسبب بمقدار ضعف العدوى التي تسببها السلالة الأصلية من الفيروس، كما أنه أكثر عدوى بنسبة 50 بالمئة من سائر المتحورات المثيرة للقلق، وتشير الدراسات أيضا إلى أنه حتى في حالة الإصابة بعدوى هذا المتحور، فهناك احتمال بعودة الإصابة مرة أخرى.

وكشف أن أغلب المصابين بـ"متحور دلتا" من غير المطعمين، وهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة تستدعي الاحتجاز في المستشفى، أما المطعمين فإصابتهم بمتحور دلتا نادرة الحدوث وفي حالة حدوثها تكون مصحوبة بأعراض خفيفة.