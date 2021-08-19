سیاسة

على رأس وفد عسكري ...وزير الدفاع العراقي يصل انقرة

تزامنا مع تصعيد العمليات العسكرية التركية ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني في سنجار 
author_image آريان ابراهيم شوكت
على رأس وفد عسكري ...وزير الدفاع العراقي يصل انقرة
على رأس وفد عسكري ...وزير الدفاع العراقي يصل انقرة
العراق

 أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إنّ وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، وصل امس الاربعاء إلى أنقرة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى للمشاركة في معرض الصناعات العسكرية العالمي، مضيفة: "تم استقبال وزير الدفاع والوفد المرافق له من قبل نائب وزير الدفاع التركي محسن ديري". 

وأشارت الوزارة إلى إجراء وزير الدفاع العراقي جولة في معرض الصناعات العسكرية أطلع خلالها على أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية من مختلف الشركات العالمية المساهمة في المعرض.

ويجري وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الخميس، 19 آب (اغسطس) 2021 لقاءات موسعة في العاصمة التركية أنقرة التي وصل إليها أمس الأربعاء، للمشاركة في المعرض الدولي للسلاح الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية، وذلك بالتزامن مع تصعيد العمليات التركية ضد مسلحي حزب "العمال الكوردستاني" في قضاء سنجار غرب الموصل ومناطق أخرى شمال دهوك وشرق أربيل ضمن إقليم كوردستان.

وأفادت مصادر عراقية حكومية في بغداد، بأنّ الوزير العراقي أجرى عدة لقاءات مع قيادات ومسؤولين في وزارة الدفاع التركية، ركزت بالمجمل على ملف أنشطة مسلحي حزب "العمال الكوردستاني"،

 
 

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