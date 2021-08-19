الحريري يرد على حسن نصرالله: سفن الدعم الإيرانية تعني عقوبات إضافية

أربيل (كوردستان 24)- في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، سأل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري حزب الله اللبناني قائلا: "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين؟ أم إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟ "،

مشيرا إلى أن "حزب الله يعلم أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني".

مضيفا على اعلان "حزب الله" بإبحار أول سفينة إيرانية محملة بالمازوت إلى لبنان، قائلا: "سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها مخاطر وعقوبات إضافية ".

وقال الحريري مخاطبا حزب الله " الحزب يعلم أيضا أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات اضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى"، مشددا على أن "اعتبار السفن الايرانية أراضٍ لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية ".

ونحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت أي ظرف غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم".