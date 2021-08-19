اقليم كوردستان: تفاقم اعداد الوفيات بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الخميس 19 آب (اغسطس) 2021 عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الاقليم من حيث عدد الوفيات والاصابات وحالات الشفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

واعلنت الوزارة في بيان لها عن اصابة 1823 شخص بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي العدد إلى 275134 مريض وأن 2235 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليصل مجموع حالات التعافي إلى 223546 شخصا. كما أشار البيان إلى وفاة 25 مصابا بالجائحة ليكون عدد حالات الوفيات الكلي في الإقليم منذ تفشي الفيروس ولغاية الآن 5144حالة وفاة.

وتؤكد وزارة الصحة في حكومة الاقليم ومنذ تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وفي اقليم كوردستان إن الفيروس يشكل امراً خطيراً على صحة المواطنين،

لذا تسعى حكومة إقليم كوردستان دائما على الحرص على عرض أحدث المعلومات والمستجدات إزاء ذلك المرض وتوفير اللقاح ضد المرض للمواطنين ومتابعة الوضع عن كثب واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة مرض كورونا.