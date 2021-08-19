لمقاومة طالبان: نجل أحمد شاه مسعود يدعو واشنطن إلى دعمه بالاسلحة

أربيل (كوردستان 24)- في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأربعاء الماضي قال أحمد مسعود نجل القائد الافغاني أحمد شاه مسعود "ما زال بإمكان أمريكا أن تكون ترسانة كبيرة للديموقراطية" عبر دعم مقاتليه المجاهدين" الذين أصبحوا مستعدين مرة أخرى لمواجهة طالبان".

ونقلت الصحيفة عن أحمد مسعود " " بهذا الهدف أدعو أصدقاء أفغانستان في الغرب إلى الوقوف إلى جانبنا، في واشنطن ونيويورك أمام الكونغرس الأمريكي والإدارة (إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن)، وفي لندن الوقوف إلى جانبنا، حيث أكملت دراستي، وفي باريس حيث كرموا في الربيع الماضي ذكرى والدي بتسمية زقاق في حديقة على الشانزليزيه تكريما له ".

وفي مقاله في صحيفة واشنطن بوست، قال أحمد مسعود أن جنود الجيش الأفغاني " الغاضبين من استسلام قادتهم" وكذلك بعض أعضاء القوات الخاصة الأفغانية، انتقلوا إلى بانشير.

وأضاف: "مهما حدث، فإنني ومقاتلي بلدي سندافع عن بنجشير كآخر معقل للحرية الأفغانية. وروحنا القتالية سليمة. ونعرف من خبرتنا ما الذي يتوقعنا. ونحتاج إلى المزيد من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ".

وأفاد مصدر عسكري في كابول سابقا بأن جنود الجيش الأفغاني الذين رفضوا الاستسلام والجماعات المسلحة للمارشال عبد الرشيد دوستم، وعددهم حوالي 10 آلاف شخص، توجهوا إلى ولاية بنجشير للانضمام إلى حركة المقاومة.

بنجشير هي واحدة من 34 ولاية في أفغانستان ويبلغ عدد سكانها أكثر من 140 ألف نسمة وتتميز أراضي الولاية بأصعب التضاريس. وكانت تتمركز فيها الوحدات الرئيسية لقوات حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة.