حركة طالبان تجتمع مع الرئيس الافغاني الاسبق حامد كرزاي

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة جلال آباد أمس، مواجهة بين مقاتلي طالبان ومواطنين رفعوا أعلام أفغانستان وحاولوا زرعها مكان أعلام الحركة في ميدان بالمدينة. وأفيد بأن المواجهة أسفرت عن مقتل 4 محتجين (تقارير أخرى قالت إنهم 3) وجرح 10 آخرين.

جاء ذلك؛ فيما اجتمع ممثلون عن طالبان بينهم أنس حقاني، في كابول مع ممثلي قوى سياسية أخرى بينهم الرئيس الأسبق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله. ونقلت وكالة «رويترز» عن وحيد الله هاشمي؛ المقرب إلى هيئة صنع القرار في «طالبان»، أن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم،

بينما من المرجح أن يظل الزعيم الأعلى للحركة هيبة الله أخونزاده زعيماً أعلى، في هيكل للسلطة مشابه لما كان عليه الوضع في أفغانستان خلال التسعينات. وقال هاشمي إن أخونزاده سيلعب على الأرجح دوراً أعلى من رئيس المجلس وسيكون أقرب إلى رئيس البلاد. ولزعيم «طالبان» 3 نواب هم: مولوي يعقوب (نجل الملا عمر)، وسراج الدين حقاني زعيم «شبكة حقاني»، وعبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان وستحكم على نظام «طالبان» بناء على أفعاله وليس على أقواله،