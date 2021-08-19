مجتمع

في كوردستان.. اعتقال رجل بتهمة السحر والشعوذة

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الأوقاف روفيا السحر رجل سوداني

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الأمنية رجلا سودانيا يمارس أعمال السحر والشعوذة في ناحية روفيا التابعة لمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

ويدعى الرجل ذو الاصل السوداني نصر الدين سوداني، ويقيم في ناحية روفيا منذ 26 عاما، ومنذ فترة يمارس نصر الدين السحر والشعوذة بصفته رجل دين، لذا فقد عمدت السلطات الأمنية امس الأربعاء، الى اعتقاله.

وجاء ذلك بعد أن طالبت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان في وقت سابق، وزارة الداخلية بشن حملة مكثفة للقضاء على ظاهرة الدجل والسحر والشعوذة في الاقليم والتي بدات في التزايد في الاونة الاخيرة.

وإقليم كوردستان يحظر ممارسة أعمال السحر والشعوذة وقد ضبطت السلطات الأمنية مؤخرا عددا من الأشخاص يقومون بتلك الأفعال ويتقاضون أموالاً مقابل ذلك.

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