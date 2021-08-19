ضحايا بقصف مسيّرة تركية لمقر عسكري في تل تمر

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، ان طائرة تركية مسيّرة قصفت مركزا تابعا لمجلس سوريا الديمقراطية في بلدة تل تمر، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وذكر المرصد ان مسيّرة تركية قصفت مقر مكتب العلاقات العسكرية لمجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع اجتماع لقيادات عسكرية، مما اسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في الموقع.

واكد المرصد ان القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة ريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى أبو راسين (زركان)، تتألف من 60 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة، إضافة إلى عربات ومصفحات والمقاتلين، حيث انطلقت تلك التعزيزات من رميلان، والقحطانية، وجاء ذلك بعد اصابة 20 مواطنا بينهم أطفال ونساء بعضهم بحالات خطيرة.