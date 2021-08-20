اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية

author_image سوار أحمد
العالم النفط الأسعار

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مبتعدة عن أدنى مستوياتها في 3 أشهر، لكن لا تزال في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية تزيد عن 5 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 66.69 دولاراً للبرميل، بعدما نزلت 2.6 بالمئة أمس الخميس لأقل مستوى إغلاق منذ ايار 2021، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الأمريكي الوسيط" تسليم ايلول 2021 بنسبة 0.6 بالمئة، إلى 64.07 دولارا للبرميل بعدما تراجعت 2.7 بالمئة أمس. وصعد عقد تشرين الاول 2021 الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 63.76 دولارا للبرميل.

وأدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

وفرضت الصين قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس كورونا، التي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، ما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، في غضون ذلك، أدى تفشي السلالة "دلتا" في أستراليا ونيوزيلندا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.

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