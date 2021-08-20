سیاسة

"قيوان": سنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق النائب غالب محمد

author_image سوار أحمد
کوردستان قيوان غالب محمد المحكمة

أربيل (كوردستان 24)- قالت مجموعة شركات قيوان انها ستلجأ للقضاء وتتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق النائب في مجلس النواب العراقي غالب محمد، وذلك بتهمة التشهير.

واعلن القسم الإعلامي في مجموعة قيوان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، ان عضو البرلمان العراقي غالب محمد يواصل التشهير بحق مجموعة شركاتنا دون تقديم اي اثبات ودليل.

وجاء في البيان ان "الاتهامات التي يكيلها لنا غالب محمد لا اساس لها وبعيدة عن الحقيقة، ولا صلة لنا بعها من قريب أو بعيد".

واضاف "ستتخذ مجموعة شركات قيوان كافة الإجراءات القانونية وستلجأ للقضاء لإعادة اعتبارها وإثبات بطلان هذه الاتهامات".

وطالبت "قيوان" النائب غالب محمد الى تقديم إثباتاته الى المحكمة، مشيرة الى أنها ستدافع عن نفسها وستثبت بطلان هذه التهم عبر الطرق القانونية، وذلك لتصل الحقيقة كاملة لشعب كوردستان".

وتابع البيان "نطالب مع اقتراب الانتخابات ألا يتم إقحامنا في هذه الصراعات السياسية".

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