ارتفاع ضحايا كورونا.. حالة وفاة كل ساعة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا مع تسجيل 23 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت 1449 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 276 ألفاً و583 إصابة لغاية الآن.

وتعافى في الفترة نفسها 2160 شخصاً ليرتفع العدد الكلي للذين تماثلوا للشفاء إلى 225 ألفاً و706 حالة في عموم المحافظات والوحدات الإدارية.

وذكرت وزارة الصحة أن مجموع الوفيات ارتفع إلى 5167 حالة منذ أن ظهر الوباء في إقليم كوردستان في آذار مارس 2020.