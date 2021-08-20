الكاظمي يزور الكويت الأسبوع المقبل لبحث عدد من الملفات

أربيل (كوردستان 24)- يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة إلى دولة الكويت الأسبوع المقبل لبحث عدد من الملفات بينها تشجيع المستثمرين الكويتيين على لعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري ببلاده.

وقالت الخارجية العراقية في بيان إن سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي اجتمع أخيراً مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر لبحث مع عدد من المواضيع ومنها التحضير لزيارة الكاظمي إلى دولة الكويت الأسبوع المقبل.

ونقل البيان عن السفير المنهل القول إن الكاظمي سيعقد لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجاري العراقي ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري.

وأشار إلى أنه ناقش كذلك سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات.