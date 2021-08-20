اقتصاد

العراق يفتح "الاستيراد المقنن" للطماطم والخيار بعد شح المحصولين محلياً

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اللجنة الخماسية في الوزارة والخاصة بمتابعة الأسعار والاستيراد إلى اجتماع طارئ في الوزارة لأجل مناقشة شح المنتج المحلي من محصولي الطماطم والخيار في الأسواق المحلية بغية سد الحاجة المحلية.

وقال الخفاجي في بيان أصدرته وزارة الزراعة إن "هناك توجهاً بفتح استيراد مقنن وبكميات محدودة لأجل سد الحاجة المحلية في الوقت الحالي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر من مهام وزارته".

وأضاف أنه "من خلال متابعتنا للأسواق المحلية تبين أن هناك ارتفاعاً في أسعار محصولي الطماطم والخيار مما يدل على شحة إنتاجها محليا".

وتابع "عليه سنقوم بالتوجيه إلى استيراد كميات مقننة من محصولي الطماطم والخيار ولمدة محدودة من اجل سد الاستهلاك اليومي من جانب واستقرار أسعارها من جانب آخر لحين توفر إنتاجهما محليا".

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