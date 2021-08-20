بايدن: لا أستطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الإجلاء في كابول

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنه لا يستطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الإجلاء في كابول، معتبرا أنها واحدة "من الأصعب في التاريخ" بعد عشرين عاما من التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وقال بايدن في كلمة في البيت الأبيض "لا أستطيع أن أعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية"، لافتا الى أن الولايات المتحدة أجلت 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 آب أغسطس.

وأكد بايدن أن الظروف الصعبة لعملية إجلاء آلاف المدنيين من كابول ومشاهد الفوضى في مطار العاصمة الأفغانية لم تؤثر في صدقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وقال إن "حلفاءنا في العالم لا يشككون في صدقيتنا"، مضيفا "تحدثت الى حلفائنا في حلف شمال الأطلسي، الواقع أن الصورة معاكسة".