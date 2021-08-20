سیاسة

مرشحو الديمقراطي الكوردستاني يستعدون بقوة للانتخابات في كركوك وأخواتها

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك إن العلاقات بين القوى السياسية في إقليم كوردستان تسلك مسارها الصحيح وذلك من خلال التعاون بشأن الانتخابات المبكرة مما سيكون له التأثير الواضح على عدد المقاعد في البرلمان الاتحادي.

يأتي هذا في وقت طالب فيه المرشحون الأحزاب المتنافسة في الانتخابات بتجنب استهداف بعضها بعضاً خلال الدعايات الانتخابية.

ومن شأن استقرار الوضع السياسي وتعزيز العلاقات بين القوى السياسية أن يصب في مصلحة الكورد، كما يقول المرشحون، وقالوا أيضاً إن العلاقات بين الأحزاب بدأت تسلك مسارها السليم ولا سيما في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك وسنجار وغيرهما الكثير.

وقال مرشح الحزب الديمقراطي في كركوك شاخوان عبد الله لكوردستان 24 إن "هناك الآن تفهماً سليماً بين القوى السياسية الكوردية".

وشدد على ضرورة نبذ الخلافات وتجنب الصراعات السياسية، لافتاً إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف.

وتابع "هناك تعاون وطموح أفضل وتنسيق جيد وخاصة في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم" في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها.

ويرى المرشحون أن زيادة مقاعدهم في المناطق المتنازع عليها مرهون بالتعاون بين الأحزاب السياسية في الدوائر الانتخابية والحملات الانتخابية.

وحذروا كذلك من أن عدم سلك هذا المسار سيخفض أصوات الكورد ويشتتها.

وقالت رئيسة المؤسسة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني هاژا سليمان لكوردستان 24، إن "تعاون الأحزاب السياسية الكوردية في المناطق الكوردستانية سيؤدي الى حصول الكورد على أصوات جيدة جداً".

وتابع "اعتقد أن الكورد سيفوزون في الانتخابات".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف