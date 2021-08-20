حكومة إقليم كوردستان تجدد رفضها "تسييس" قضية رواتب موظفيها

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل الجمعة إن حكومة الإقليم تعهدت مراراً بأن تكون رواتب موظفيها أولوية قصوى على ضوء ما متاح لديها من إيرادات، لافتاً إلى أن هذه الوعود قطعتها الحكومة منذ أن تسنمت مهامها.

وأضاف عادل في مقابلة مع كوردستان 24، أنه "على أساس الاتفاق المالي الأخير بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، ولا سيما حول قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت الشهر الماضي 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان".

وتابع "نأمل أن يتم إرسال 200 مليار دينار (من بغداد) في قادم الأيام، حتى يتم صرف رواتب الموظفين كاملة وبدون أي استقطاع".

وأشار إلى أن الحكومة العراقية كانت في عطلة خلال اليومين الماضيين بسبب مراسم عاشوراء، وأردف "نأمل أن يتم إرسال المستحقات شهر آب الحالي في مطلع الأسبوع المقبل، حتى نتمكن من البدء في توزيع رواتب الموظفين في 25 من الشهر الجاري".

ورداً على سؤال حول احتمالية عدم إرسال مستحقات آب من بغداد، قال عادل إنه "من خلال جهود وزارة المالية ووزارة الثروات الطبيعية والوزارات الأخرى وبإشراف من رئيس حكومة إقليم كوردستان، ارتفعت الإيرادات إلى حد ما بفضل استقرار سعر النفط".

ومضى يقول "نحاول جاهدين توزيع الرواتب دون أي استقطاع"، مؤكداً وجود علاقة مع آلية جمع الدخل والحركة الاقتصادية والتجارية في المنافذ الحدودية.

ونوّه عادل إلى أن حكومة إقليم كوردستان قد رفضت ومنذ انطلاق مفاوضاتها مع بغداد أن "تصبح مسألة قوت شعب كوردستان ملفاً سياسياً".

واختتم عادل حديثه بالقول إن "هذه كانت إستراتيجية حكومة إقليم كوردستان منذ البداية ولغاية الآن، ونواصل جهودنا كي لا تسيس هذه القضية".