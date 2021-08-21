"هجوم مزدوج" يوقع أربعة من الحشد بينهم قيادي شمال بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية بمقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي وإصابة آخر بجروح بعد تعرضهم إلى هجمات من مسلحي تنظيم داعش شمال بغداد.

ووقع الحادث في منطقة الطارمية في وقت متأخر من مساء الجمعة، وهو أحدث هجوم يتعرض له الحشد الشعبي في المنطقة بعد عمليات عنف مماثلة أسفرت عن سقوط العشرات.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن أربعة من أفراد الحشد الشعبي قتلوا بعد أن تعرضوا إلى إطلاق نار من قبل قناص وانفجار عبوة ناسفة.

وأضاف أن "الهجوم المزدوج" وقع في منطقة "ثائر الأولى".

ومن بين القتلى معاون آمر فوج في الحشد الشعبي.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة أحد أفراد الحشد الشعبي بجروح، وأشارت إلى أن الضحايا منتسبون في اللواء 12 التابع لحركة النجباء.