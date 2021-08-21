أمن

"هجوم مزدوج" يوقع أربعة من الحشد بينهم قيادي شمال بغداد

من بين القتلى معاون آمر فوج في الحشد الشعبي
author_image Kurdistan24 اربیل
القتلى الأربعة من الحشد الشعبي
القتلى الأربعة من الحشد الشعبي
العراق الحشد الشعبي الطارمية النجباء

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية بمقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي وإصابة آخر بجروح بعد تعرضهم إلى هجمات من مسلحي تنظيم داعش شمال بغداد.

ووقع الحادث في منطقة الطارمية في وقت متأخر من مساء الجمعة، وهو أحدث هجوم يتعرض له الحشد الشعبي في المنطقة بعد عمليات عنف مماثلة أسفرت عن سقوط العشرات.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن أربعة من أفراد الحشد الشعبي قتلوا بعد أن تعرضوا إلى إطلاق نار من قبل قناص وانفجار عبوة ناسفة.

وأضاف أن "الهجوم المزدوج" وقع في منطقة "ثائر الأولى".

ومن بين القتلى معاون آمر فوج في الحشد الشعبي.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة أحد أفراد الحشد الشعبي بجروح، وأشارت إلى أن الضحايا منتسبون في اللواء 12 التابع لحركة النجباء.

موضوعات ذات صلة
العراق

الأمن العراقي يعتقل 18 مبتزاً إلكترونياً في محافظات مختلفة
  13 دقائق
العالم

لندن تحتضن العرض العالمي الأول لفيلم جيمس بوند الجديد أواخر الشهر المقبل
  58 دقائق
کوردستان

الكاظمي من مركز امتحاني ببغداد: الوضع الصحي "خطير"
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف