مسرور بارزاني يعلن تأمين مليون جرعة من لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تأمين مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "لقد سلمنا أكثر مليون لقاح لغاية الآن"، مخاطباً المواطنين بالقول "والآن يتعين أن تقوموا بدوركم".

وأضاف "احمِ كوردستان. احصل على التطعيم".

We have delivered more than 1m vaccines to date, and now you must play your part.



Protect Kurdistan. Get vaccinated.