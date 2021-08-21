مسرور بارزاني يعلن تأمين مليون جرعة من لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تأمين مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "لقد سلمنا أكثر مليون لقاح لغاية الآن"، مخاطباً المواطنين بالقول "والآن يتعين أن تقوموا بدوركم".

وأضاف "احمِ كوردستان. احصل على التطعيم".