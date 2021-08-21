صحة وبیئة

مسرور بارزاني يعلن تأمين مليون جرعة من لقاحات كورونا

"احمِ كوردستان. احصل على التطعيم".
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني في جولة تفقدية سابقة - صورة: كوردستان 24
مسرور بارزاني في جولة تفقدية سابقة - صورة: كوردستان 24
کوردستان كورونا إقليم كوردستان لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تأمين مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "لقد سلمنا أكثر مليون لقاح لغاية الآن"، مخاطباً المواطنين بالقول "والآن يتعين أن تقوموا بدوركم".

وأضاف "احمِ كوردستان. احصل على التطعيم".

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