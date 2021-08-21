صحة وبیئة

الإعصار "غريس" يشتد قبل أن يصل إلى المكسيك

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كانت العاصفة "غريس" تحولت إلى إعصار مع اقترابها من فيراكروز
كانت العاصفة "غريس" تحولت إلى إعصار مع اقترابها من فيراكروز
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن "غريس" تحول إلى إعصار قوي من الفئة الثالثة ليل الجمعة السبت قبل أن يضرب سواحل المكسيك للمرة الثانية.

وقال المركز إن "غريس تحول بسرعة إلى إعصار كبير".

وحدد موقع الإعصار عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش من السبت على بعد 120 كيلومترا عن توكسبان، في ولاية فيراكروز شرق المكسيك، ترافقه رياح تبلغ سرعتها 195 كيلومترا في الساعة. 

وكانت العاصفة "غريس" تحولت إلى إعصار مع اقترابها من فيراكروز. 

ومر الإعصار بعد ذلك عبر شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية الخميس بدون أن يسبب  خسائر بشرية أو أضرارا مادية كبيرة.

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