سیاسة

برادر يصل كابول لبحث تشكيل "حكومة شاملة"

ما زال آلاف الأشخاص يتدفقون نحو مطار كابول منذ استيلاء طالبان على العاصمة الأحد بعد انهيار القوات الحكومية في غضون 10 أيام فحسب
author_image Kurdistan24 اربیل
الملا برادر
الملا برادر
العالم أفغانستان طالبان

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر إلى كابول السبت لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قيادي كبير في طالبان قوله إن برادر "يحضر إلى كابول للقاء قادة جهاديين وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".

إلى ذلك تحدى محتجون أفغان حركة طالبان الخميس برفعهم العلم الوطني في الشوارع في الذكرى 102 لاستقلال أفغانستان، فيما طالب أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001 إلى مواجهة الإسلاميين.

وما زال آلاف الأشخاص يتدفقون نحو مطار كابول منذ استيلاء طالبان على العاصمة الأحد بعد انهيار القوات الحكومية في غضون 10 أيام فحسب.

وفي عدة أماكن في كابول وأيضا في أسد آباد (شرق)، لوّح أفغان الخميس بالعلم الوطني الأسود والأحمر والأخضر، متحدين طالبان التي فرضت علمها الأبيض على المباني العامة.

 

موضوعات ذات صلة
العالم

الجيش الأمريكي ينشر صوراً تظهر اهتمام عسكرييه بأطفال في مطار كابول
  52 دقائق
العالم

"حادث مأساوي" ينهي حياة أسرة كوردية قبل تحقيق حلمها في إيرلندا
  1 ساعات
کوردستان

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار في بورصة أربيل
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف