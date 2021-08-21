برادر يصل كابول لبحث تشكيل حكومة

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر إلى كابول السبت لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قيادي كبير في طالبان قوله إن برادر "يحضر إلى كابول للقاء قادة جهاديين وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".

إلى ذلك تحدى محتجون أفغان حركة طالبان الخميس برفعهم العلم الوطني في الشوارع في الذكرى 102 لاستقلال أفغانستان، فيما طالب أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001 إلى مواجهة الإسلاميين.

وما زال آلاف الأشخاص يتدفقون نحو مطار كابول منذ استيلاء طالبان على العاصمة الأحد بعد انهيار القوات الحكومية في غضون 10 أيام فحسب.

وفي عدة أماكن في كابول وأيضا في أسد آباد (شرق)، لوّح أفغان الخميس بالعلم الوطني الأسود والأحمر والأخضر، متحدين طالبان التي فرضت علمها الأبيض على المباني العامة.