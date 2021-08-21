انطلاق امتحانات السادس الإعدادي وسط تدابير وقائية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت صباح السبت امتحانات السادس الإعدادي بمشاركة نحو نصف مليون طالب وطالبة في عموم العراق عدا إقليم كوردستان.

وأعلنت وزارة التريبة العراقية يوم أمس إنهاء استعداداتها لإجراء الامتحانات التي سيؤديها 483.239 طالباً وطالبة، بينهم 257.938 من الفرع الأحيائي و94.611 من الفرع التطبيقي و 130.690 طالباً من الفرع الأدبي، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وأُجريت الامتحانات وسط إجراءات صحية ووقائية مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبشأن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط، ذكرت وزارة التربية أنها ستعلن الأسبوع المقبل.

وحيال موعد بدء العام الدراسي المقبل، أعربت وزارة التربية عن أملها بأن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد منتصف شهر تشرين الأول المقبل.