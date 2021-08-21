أمن

الأمن العراقي يعتقل 18 مبتزاً إلكترونياً في محافظات مختلفة

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العراق العراق الأمن الوطني مبتزون

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي السبت اعتقال 18 مبتزاً إلكترونياً في عمليات مختلفة بمحافظات عديدة من البلاد.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان إنه "بناءً على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهدها الاستخباري، وسارعت الى نصب كمائن مُحكمةٍ وفق مذكراتٍ قضائية أسهمت في الإيقاع بــ(6) أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني بحق النساء عبر مساومتهن مقابل استحصال مبالغ مالية في محافظة كربلاء".

وفي سياقٍ متصل، تمكنت مفارز الجهاز بعد استحصالها الموافقات القضائية وتكثيف جهودها الأمنية في محافظات كركوك، والأنبار والمثنى وواسط والنجف والبصرة من إلقاء القبض على (12) مبتزاً إلكترونياً يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن، بحسب البيان.

وأضاف جهاز الأمن الوطني أنه جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً "وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

 

 

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