بغداد تشدد الإجراءات الأمنية حول مراكز الاقتراع استعداداً لـ"انتخابات تشرين"

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت قيادة عمليات بغداد السبت بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية مراكز الاقتراع ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات.

يأتي هذا بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات إكمالها جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وترأس قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بهجت ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021 مؤتمراً أمنياً موسعاً في مقر القيادة ببغداد.

وخلال المؤتمر، أكد قائد عمليات بغداد على "تشديد الإجراءات الأمنية التي أعدتها قيادة العمليات لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات متمثلة بمدراء مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة لضمان سلامة إجراء انتخابات في أجواء آمنة ومستقرة".

وفي السياق ذاته، تفقد قائدا المقرات المتقدم في الكرخ والرصافة وقائد شرط بغداد مراكز تسجيل الناخبين للوقوف على حماية المراكز وتشديد الإجراءات الأمنية من قبل القطعات الماسكة، بالإضافة إلى القيام بجولة تفتيشية على مخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات (مخازن الرصافة) ضمن جانب الكرخ (مخازن دباش) للوقوف على آخر تطورات استلام المخازن وتشديد الإجراءات ومراحل إعادة تأهيلها.