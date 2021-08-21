استقرار سعر الدولار مقابل الدينار في بورصة أربيل
أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً أمام العملة المحلية منذ أن ارتفع بشكل طفيف في الأيام القليلة الماضية في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل
100 دولار = 148050 ديناراً
100 يورو = 173500 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 313000 دينار