اقتصاد

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار في بورصة أربيل

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً أمام العملة المحلية منذ أن ارتفع بشكل طفيف في الأيام القليلة الماضية في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل

100 دولار = 148050 ديناراً

100 يورو = 173500 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 313000 دينار

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