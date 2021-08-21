كوردستان تسجل قفزة قياسية في وفيات كورونا وتراجع الإصابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت تسجيل قفزة قياسية في وفيات كورونا مع تراجع طفيف بأعداد الإصابات.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 722 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 277 ألفاً و305 إصابات.

وأضافت الوزارة أنها سجلت في الفترة نفسها 33 حالة وفاة، ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 5200 وفاة منذ آذار مارس 2020.

وتعافى 2044 شخصاً من الوباء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 227750 شخصاً.