مراسلون بلا حدود تطلب من بايدن خطة لإجلاء صحفيين أفغان

أربيل (كوردستان 24)- طلبت "مراسلون بلا حدود" السبت من الرئيس الأمريكي جو بايدن "خطة خاصة لإجلاء صحفيين أفغان" بحسب بيان صادر عن المنظمة غير الحكومية.

وجاء في البيان "تطالب مراسلون بلا حدود البيت الأبيض بخطة خاصة لإجلاء صحفيين أفغان (ومدافعين عن حقوق الإنسان)". خطط الإجلاء "التي أعدتها دول أخرى (خصوصا الأوروبية) أعيقت إلى حد كبير بسبب إجراءات الوصول إلى الطائرات" وفق المنظمة.

وقال الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار "نتلقى العشرات والعشرات من طلبات الإجلاء الطارئة. مشكلتنا اليوم ليست في الحصول على تأشيرات أو مقاعد في الطائرات، بل في تمكين هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى الطائرات".

بعد ستة أيام من سيطرة طالبان على كابول، يشعر المجتمع الدولي بالقلق بشأن إجلاء آلاف الأفغان، في ظل الفوضى العارمة التي تسود مطار كابول الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي.

ودعت مراسلون بلا حدود إلى "تيسير وصول الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المدرجين في قوائم الدول والمنظمات المختلفة" بالإضافة إلى "ممر إنساني ومحيط مخصص" لهم.

ومن أجل تحقيق ذلك، تطالب مراسلون بلا حدود أيضا بـ"تأجيل موعد انتهاء العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الموعد المقرر. بحلول 31 آب/أغسطس، لن يكون ممكنا اكتمال عملية إجلاء الأشخاص المعرضين لخطر كبير، مثل الصحافيين الأفغان".

وأوضح ديلوار "إن صورة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في خطر".

ويقول الاتحاد الدولي للصحافيين إنه تلقى "مئات طلبات المساعدة" من إعلاميين أفغان، معظمهم من النساء يسود بينهن "الذعر والخوف".