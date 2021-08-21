رجل دين عراقي: "يأتينا التوجيه من خلف الحدود، فهذه ليست عقيدة الإمام الحسين"

أربيل (كوردستان 24)- أثار رجل الدين العراقي حميد الياسري ضجة كبيرة، بعد أن انتشرت مقاطع مصورة لإحدى محاضراته بمناسبة موسم "عاشوراء" هذا العام، عن مفهوم "الوطنية"، والعلاقة مع الأطراف الخارجية.

فقد قال خلال كلمة له بأحد المجالس قبل أيام: " أن يأتينا الصوت والتوجيه والإرشاد من خلف الحدود، فهذه ليست عقيدة الإمام الحسين، نحن نرفض هذه الانتماءات ونرفض هذه الولاءات، ونعلن ذلك بأعلى أصواتنا، فلا خوف ولا تردد ولا أي شيء يمنعنا، إن من يوالي غير هذا الوطن فهو خائن ومحروم من حب هذا الوطن".

إلا أن الرد على الياسري الذي كان يغمزُ من قناة الميليشيات المسلحة في العراق، رغم أنه لم يُسمها، جاء سريعاً من الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الذي نشر عبر حسابه في تويتر، ملصقاً، جاء فيه "من العجب أن تصدر أمثال هذه التفاهات من شخص معمم وعلى منبر الإمام الحسين وفي مدينة الرميثة المعروف أهلها بالوعي والثقافة".

يشار ان مدينة الرميثة جنوب العراق، تشتهر بالشعراء وشيوخ العشائر، ودورها التاريخي، حيث شاركت في " ثورة العشرين" ضد الإنجليز عام 1920، وأيضاً في "الانتفاضة الشعبانية" 1991، ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين كما سارع عدد كبير من أبنائها إلى التطوع للقتال ضد عناصر تنظيم داعش.