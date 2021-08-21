صحة وبیئة

العراق يسجل انخفاضا حاد في اعداد الاصابات بكورونا

بلغ عدد حالات الوفاة 85 حالة خلال 24 ساعة
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق يسجل انخفاضا حاد في اعداد الاصابات بكورونا
العراق يسجل انخفاضا حاد في اعداد الاصابات بكورونا
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، 21 آب (أغسطس) 2021  عن تسجيل انخفاض كبير باعداد الاصابات بفيروس كورونا حيث بلغت أقل من 4 آلاف إصابة  خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي اليومي لوزارة الصحة العراقية، أن عدد الإصابات بلغ 3958 إصابة جديدة، وعدد حالات الشفاء  7651، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 85 حالة خلال 24 ساعة. وأشار بيان الموقف الوبائي اليومي، إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم السبت بلغ 29696 ملقحاً.

ومن ناحية اخرى واثناء تفقده لعدد من القاعات الامتحانية في بغداد وذلك في أول أيام الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية للمراحل المنتهية. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية، وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".

وتابع "نعم، الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات، وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم".

وادناه جدول بالموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته وزارة الصحة العراقية اليوم السبت. 

العراق يسجل انخفاضا حاد في اعداد الاصابات بكورونا
العراق يسجل انخفاضا حاد في اعداد الاصابات بكورونا

 

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