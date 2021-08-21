لعلاج شحة المياه: حكومة كوردستان ماضية في بناء سدود مائية

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظة أربيل أوميد خوشناو اليوم السبت 21 آب (اغسطس) 2021 أن حكومة اقليم كوردستان ماضية في بناء سدود مائية للحيلولة دون تكرار أزمة المياه.

وقال محافظ اربيل في مؤتمر صحفي خلال وضعه الحجر الأساس لمشروع خدمي في قضاء جومان في أربيل، إن من بين المشاريع الاستراتيجية هي بناء عدد من السدود وقد صدرت توجيهات بذلك من مجلس وزراء الإقليم، مردفا بالقول، إن مجلس الوزراء سيجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث مسألة مصادر المياه، والحفاظ عليها.

وشدد على أنه لا ينبغي هدر المياه في الاقليم لذا وبتوصية من رئيس الحكومة تشكلت لجنة في مجلس الوزراء متخصصة لمتابعة أزمة المياه،والتي بدورها قد عقدت عددا من الاجتماعات. وأضاف خوشناو بالقول ان هذه اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث القرارات والملاحظات الصادرة من الجهات المعنية في مسألة توفير وحماية المياه وبناء السدود.

كما أشار محافظ أربيل إلى أنه "ولدراسة الموضوع بجوانبه كافة سينعقد مؤتمر علمي حول المياه"، مؤكدا أن ما يتمخض عن هذا المؤتمر من توصيات ستعتمدها اللجنة الحكومية المختصة كبرنامج عمل لها.

وكان محافظ اربيل أوميد خوشناو قد أعلن في مطلع شهر تموز الماضي عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر المياه في ظل الجفاف الذي يشهد اقليم كوردستان والعراق عامة.