وثيقة سرية : طالبان تكثف تعقبها للأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت وثيقة سرية للأمم المتحدة أن حركة طالبان كثفت تعقبها للأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية.

وجاء في التقرير الذي وضعته مجموعة خبراء في تقييم المخاطر لحساب الأمم المتحدة، أن طالبان وضعت "قوائم ذات أولوية" للأفراد الذين تريد توقيفهم رغم وعودهم بعدم الانتقام من المعارضين. والأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات، وفق التقرير.

ومنذ سيطرتها على الحكم الأحد إثر هجوم عسكري خاطف، حاولت الحركة الإسلامية المتشددة إقناع العالم والأفغان أنها لا تسعى للانتقام من أعدائها السابقين وأنها تنوي العمل على مصالحة وطنية.

ووعدت بأنه ستكون هناك "اختلافات كثيرة" في طريقة حكمها مقارنة بفترة حكمها السابق بين 1996 و2001، عندما فرضت رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية، فمنعت النساء من العمل والتعليم وفرضت عقوبات فظيعة على اللصوص والقتلة.

لكن تقرير الأمم المتحدة يوضح أن الحركة تقوم "بزيارات هادفة لمنازل" الذين تريد توقيفهم كما لمنازل أفراد عائلاتهم. وجاء في التقرير أن الحركة تدقق في الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابول، وأقامت نقاط تفتيش في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة كابول وجلال آباد. وأوضح مدير المجموعة كريستيان نيلمان لوكالة فرانس برس "يستهدفون عائلات الذين يرفضون تسليم أنفسهم، ويلاحقون ويعاقبون العائلات "وفقا للشريعة".

وتابع "نتوقع أن يتعرض الأفراد الذين تعاملوا مع القوات الأميركية والأطلسية وحلفائها وكذلك أفراد عائلاتهم للتعذيب والإعدام".